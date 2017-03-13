Ярославль, 13 марта, 2017, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославле сменился глава администрации Ленинского и Кировского районов, а также председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Мэрия Ярославля

Главой администрации Кировского и Ленинского районов назначен Сергей Румянцев. Он стал уже четвертым на этом посту за последние пять месяцев. В конце октября на место Александра Белозерова была назначена заместитель мэра Ярославля Елена Новик. Но уже в конце декабря Новик перешла работать в областную избирательную комиссию, а главой района был назначен Александр Минасуев. Однако и он проработал лишь немногим более двух месяцев. Теперь его сменил Сергей Румянцев.

Сергей Румянцев известен в Ярославле и области работой на посту сити-менеджера Ростовского района, а также директором проектного института «Резиноасбопроект». Главой администрации Ростовского района Румянцев был назначен по инициативе тогдашнего губернатора Сергея Вахрукова в 2009 году. Однако вскоре Румянцев начал конфликтовать с избранным главой района, космонавтом Валерием Токаревым, а также с главами сельских поселений, и в 2011 году ушел в отставку. В последнее время он работал заместителем директора по общим вопросам Центра трансфера фармацевтических технологий «Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского».

Отметим, что Сергей Румянцев — уже второй глава районной администрации в Ярославле из бывшей команды экс-губернатора Сергея Вахрукова. Ранее руководить Дзержинским районом города был назначен бывший советник Вахрукова Михаил Караулов.

Одновременно сменился и председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом. На место Дениса Пуговишникова, который стал заместителем председателя, назначен Андрей Овчинников.

Андрей Овчинников окончил Башкирский государственный университет, работал в прокуратуре республики. В 2005 году вместе с новым прокурором Ярославской области Михаилом Зелепукиным приехал в Ярославль, где также трудился в региональной прокуратуре. После отставки Зелепукина вернулся в Башкирию, где работал в Следственном комитете, с 2015 года стал адвокатом. Последняя замещаемая им должность — помощник депутата Государственной думы Российской Федерации.