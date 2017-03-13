Москва, 13 марта, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В ближайшие дни нефть станет единственным фактором, на который будет ориентироваться отечественная валюта. Это дает повод рассчитывать на продолжение роста котировок доллара и евро относительно рубля, отмечает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

«Технически нефть марки Brent имеет потенциал снижения с ориентиром 50 долларов за баррель, в район долгосрочного «бычьего» (восходящего) тренда от января 2016 года, где в свою очередь может начаться коррекция. На этом фоне пары доллар/рубль и евро/рубль мы ожидаем на уровнях 59,50−60 и 64,50−65 соответственно. Если такого снижения нефти не произойдет, продолжится консолидация валютных пар в рамках локальных восходящих каналов», — говорит эксперт.

По его мнению, фундаментально снижение котировок на нефтяном рынке «подогревается ростом активности сланцевиков в США, а также заявлениями со стороны ОПЕК, связанными с отсутствием планов продлить ограничения по добычи нефти на следующее полугодие».

В среднесрочной перспективе у рубля тоже есть поводы для ослабления, прогнозирует Капустянский. «Основной — это повышение процентной ставки в США, которое почти на 100% произойдет на заседании 15 марта, а также вследствие снижения привлекательности отечественной валюты для сделок керри-трейд, что будет провоцировать отток иностранного капитала с рынка. Позитивным моментом для национальной валюты остаются ожидания относительно нормализации отношений с США, однако и они постепенно улетучиваются», — констатирует он.

«До 15 марта нефть, вероятно, станет единственным фактором, на который будет ориентироваться отечественная валюта. В свою очередь это дает повод рассчитывать на продолжение роста валютных пар доллар/рубль и евро/рубль», — говорит аналитик.