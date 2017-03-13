Москва, 13 марта, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Компенсационный фонд долевого строительства сможет собирать ежегодно около 30 млрд рублей. Об этом сегодня, 13 марта, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, сообщается на сайте Минстроя. Как уточнил министр, расчеты пока приблизительные, и на 30 млрд рублей получится выйти не в первый год, а в перспективе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Достаточно ли будет этих средств, можно будет понять только когда фонд заработает в полную силу, подчеркнул Мень.

По его словам, в компенсационном фонде сейчас ведется организационно-административная работа. Последний блок поправок, который исключает дублирование страхования фондом и страховыми компаниями, в ближайшее время поступит в Госдуму РФ.

Также Мень назвал два варианта использования средств фонда: «Первый — если произошло банкротство застройщика, но дом в определенной стадии готовности, тогда дом будет достраиваться. Но если строительство даже не началось или дом находится на нулевом цикле, то будет приниматься решение о выплате компенсаций людям».

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Как сообщало ИА REGNUM, государственный компенсационный фонд долевого строительства начнет работу с весны 2017 года. Застройщики осуществляют обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 года в отношении многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, если договор участия в долевом строительстве с первым дольщиком зарегистрирован после 1 января 2017 года.

Кроме того, создается единый реестр застройщиков. Сведения такого реестра будут общедоступны.