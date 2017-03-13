Столтенберг: Боевые группы НАТО развернут в Прибалтике и Польше к июню
Брюссель, 13 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса развернут четыре многонациональные боевые группы в Польше и Прибалтике к июню 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на презентации ежегодного доклада по безопасности.
«В передовых боевых группах будут состоять военные 17 стран НАТО, — говорит глава военного блока. — Основные силы в Польшу направят США, в Эстонию — Великобритания, в Латвию — Канада, в Литву — Германия».
При этом Столтенберг добавил, что попытка переворота в Черногории, которая якобы была совершена в 2016 году, лишь подтверждает важность вступления этой страны в военный альянс.
«Мы (страны НАТО) видели сообщения о попытке переворота в Черногории в прошлом году, — сказал он. — И что российские граждане были арестованы. Этот факт является аргументом в пользу вступления этой страны в НАТО».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг неоднократно от лица НАТО заявлял, что Североатлантический альянс не агрессивен в отношении РФ и руководство структуры заботится лишь об обороне. При этом военный блок наращивает силы.
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