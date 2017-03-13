Брюссель, 13 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса развернут четыре многонациональные боевые группы в Польше и Прибалтике к июню 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на презентации ежегодного доклада по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«В передовых боевых группах будут состоять военные 17 стран НАТО, — говорит глава военного блока. — Основные силы в Польшу направят США, в Эстонию — Великобритания, в Латвию — Канада, в Литву — Германия».

При этом Столтенберг добавил, что попытка переворота в Черногории, которая якобы была совершена в 2016 году, лишь подтверждает важность вступления этой страны в военный альянс.

«Мы (страны НАТО) видели сообщения о попытке переворота в Черногории в прошлом году, — сказал он. — И что российские граждане были арестованы. Этот факт является аргументом в пользу вступления этой страны в НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг неоднократно от лица НАТО заявлял, что Североатлантический альянс не агрессивен в отношении РФ и руководство структуры заботится лишь об обороне. При этом военный блок наращивает силы.

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