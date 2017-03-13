Калуга, 13 марта, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Опыт Калужской области по развитию импортозамещающего производства средств реабилитации инвалидов стал предметом обсуждения сегодня, 13 марта в Государственной Думе РФ, в рамках заседания президиума совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области На заседании.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в своём выступлении на заседании спикер областного парламента Виктор Гриб напомнил, что в 2016 году на обеспечение калужских инвалидов средствами реабилитации из федерального бюджета было выделено 226 миллионов рублей. Более 20% из них приходится на обеспечение инвалидов такой специализированной продукцией как подгузники для взрослых.

С целью развития импортозамещающего производства в феврале 2016 года на территории Калужской области было создано и в настоящее время успешно развивается предприятие ООО «Гигиена-Сервис Мед». Это первый в России проект, реализованный при финансовой поддержке Фонда развития промышленности. По словам председателя Законодательного собрания Калужской области Виктора Гриба, объём инвестиций в производство составил 1,3 млрд рублей: 800 млн рублей составили средства предприятия, еще 500 млн рублей выделено из фонда по программе «Замещение импортной продукции».

В 2016 году этим предприятием было произведено более 37 миллионов штук подгузников для взрослых. Из них в Калужской области за этот период продано более миллиона штук. В качестве сырья используются экологически чистые материалы. Потребительские свойства и технические характеристики новой продукции полностью соответствуют требованиям ГОСТа.

«По данным, взятым с сайта Федеральной службы государственной статистики, четыре — пять лет назад доля импортной продукции составляла 90%, в настоящее время увеличивается доля отечественных подгузников на рынке», — подчеркнул председатель областного парламента.

Калужское предприятие готово после технологической доработки увеличить производство до 160 миллионов изделий в год. Это позволит создать не менее 300 дополнительных рабочих мест, а также более чем вдвое увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. «Выгода от поддержки и развития подобного рода производств — очевидна», — считает Виктор Гриб.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленных на снижение нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса, связанной с резервированием в качестве денежного обеспечения значительных средств для участия в торгах. Данные предложения мы направили в проект решения сегодняшнего заседания и надеемся, что они будут поддержаны», — добавил он.