Ярославль, 13 марта, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Мэр Ярославля издал постановление, которое регулирует обязательное строительство детских городков и спортивных объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Новостройки в Ярославле

«Раньше застройщики обязаны были строить детские и спортивные площадки, но не оговаривалось какие. И поэтому они экономили на этом — делали кривую качельку и ржавый турник. А люди потом вынуждены были за свой счет обустраивать территорию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Марина Очагова.

В постановление прописано, что обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской и спортивной площадке включает мягкое резиновое покрытие, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование для детских площадок и спортивное оборудование для площадок для занятия физкультурой, скамьи и урны, осветительное оборудование, систему отвода поверхностной воды (дренаж).

В зависимости от общей площади квартир многоквартирного жилого дома состав игрового и спортивного оборудования изменяется. Если детскую площадку подходящих размеров нельзя построить в условиях существующей исторической или высокоплотной застройки, то ее размер можно уменьшить, но не более, чем на 50%.

Также мэрия отрегулировала и правила устройства парковок во дворах. Застройщики обязаны будут предусмотреть 250 парковочных мест на 1000 жителей, что соответствует одному парковочному месту на 100 кв. метров общей площади квартир жилого дома. Такой же норматив действовал и раньше, однако застройщики зачастую его игнорировали.

«Теперь застройщик обязан сделать парковку на внутридомовой территории. На ней должно поместиться не меньше 25% запланированных парковочных мест. Недостающие места обязаны разместить в пределах пешеходной доступности на расстоянии не более 800 метров от границ земельного участка многоквартирного жилого дома», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департаменты архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Марина Очагова.