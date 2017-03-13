Калининград, 13 марта, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Весной 2017 года впервые в истории Калининградской области начинается сев льна. Как сообщили сегодня, 13 марта, корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минсельхозе, семенами маточной репродукции будет засеяно первые 200 гектаров.

Lnozavod.ru Лён во время переработки

Инвестор — ООО «Агропромышленный комплекс «Калининград» — планирует вложить в новое производство 1,5 млрд рублей, обеспечив работой более ста жителей российского эксклава.

«Конечный продукт — нетканое органическое полотно, единственное в своем роде в мире, — сообщил учредитель комплекса Сергей Набатов. — Эта продукция по своим качествам имеет хорошие показатели для применения в медицине, востребована в строительстве и военной промышленности. Мощность перерабатывающего комплекса в Калининградской области составит 3 тысячи тонн нетканого полотна в год».

«Предприятие планирует производить экспортоориентированную продукцию из льнотресты, — уточнила и.о. главы регионального Минсельхоза Наталья Шевцова. — Природно-климатические условия Калининградской области с достаточной суммой положительных температур и обилием осадков благоприятны для выращивания льна. В текущем году будет засеяно оригинальными семенами льна-долгунца 200 гектаров для получения элитных семян и расширения площадей в последующие годы».

ООО «Агропромышленный комплекс «Калининград» является дочкой ООО «АПК «Вологодчина».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в советские годы лён в Калининградской области не выращивался, но в Восточной Пруссии культивировался.