Москва, 13 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Россия может выполнить свои международные обязательства по уничтожению химоружия до конца 2017 года. Об этом председатель государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представителем президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Бабич

По словам Бабича, на сегодня в мире накоплено почти 70,5 тыс. тонн химического оружия. Из них самые большие запасы были в России — 40 тысяч тонн, 27 тыс. тонн — в США американцев, остальные распределились на все другие страны. Конвенция подписана 192 государствами.

«Хочу доложить Вам, что мы сейчас вышли на финишный этап реализации этой программы. В ноябре 2016 года из семи объектов, которые в Российской Федерации занимались уничтожением химического оружия, на шести работы полностью завершены. По сути дела у нас сейчас работы сосредоточены на одном объекте в Удмуртской Республике, объект «Кизнер», — отметил Бабич. — Наши международные обязательства предписывают нам до 31 декабря 2018 года завершить эту работу. Если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году».

По словам Бабича, в ходе реализации программы по уничтожению химоружия Российская Федерация затратила более 330 млрд рублей за весь период. Из них 12 млрд рублей потрачено на объекты социальной инфраструктуры в регионах, в которых расположены эти объекты: это школы, больницы, дороги, детские сады, объекты спортивной инфраструктуры.

«На сегодняшний день эти объекты уже полностью функционируют. В тех местах, где проживают люди, которые работают на этих объектах, они работают и служат в интересах этих людей, — заявил полпред. — Сейчас этап тоже очень важный. Создана рабочая группа по вовлечению в дальнейшем этих объектов в хозяйственный оборот. Поэтому мы сейчас находимся на этапе выполнения работ по уничтожению последствий ликвидации химического оружия, после которого мы сможем предложить потенциальным инвесторам эти объекты для дальнейшего использования, чтобы те средства, которые Российская Федерация вложила в эту работу, не пропали».

Михаил Бабич был назначен председателем государственной комиссии по химическому разоружению 29 декабря 2011 года.