Лондон, 13 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. «Тереза Мэй назначила нового министра — обеспокоенная возможным вмешательством «русских кибервойск» в американскую президентскую гонку, она объявила охрану будущих британских выборов приоритетом в области национальной безопасности, — пишет корреспондент Шон О'Нилл. — Бен Гаммер, служивший до этого момента в секретариате Кабинета министров стал руководителем нового ведомства. Его задача — бороться с кибератаками, разоблачать фейковые новости и отслеживать возможные вбросы денег на пропаганду и подкуп. Стабильность британской демократии зависит во многом от него».

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

«Борис Джонсон говорит о том, что у него имеется немало свидетельств того, что русские способны сделать все это: они взламывали серверы Демпартии США, готовили переворот в Черногории, да и хаос на Украине, мало кто сомневается, их рук дело, — резюмирует журналист. — За «царем» надо внимательно присматривать».