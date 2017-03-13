Москва, 13 марта, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 13 марта, торгуется сдержанно в парах с иностранными валютами. Стоимость нефти углубляет просадку. Тенденции очевидны: рынок полностью отыграл всю премию, полученную после решений ОПЕК и вступления соглашения о снижении добычи черного золота в силу, и возвращается к реальности, которая не слишком радует, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль к доллару

По ее словам, «производители сырья, исполнившие свои договоренности, видят «лазейку» для заработка в демпинге цен, и раз по этому пути уже пошла Саудовская Аравия, значит, там стоит ждать и остальных». Техническая картина по нефти не исключает продаж в область $50,50 на текущий момент.

«Рубль окружен со всех сторон: нефть дешевеет, рынок готовится к повышению ставки Федрезерва и позже к понижению ставки ЦБ РФ. Все это в совокупности формирует выраженный фактор давления, который способен ослабить российскую валюту на 5−7% в ближайшие несколько недель. В кулуарах особенно впечатлительные фигуры обсуждают девальвацию рубля на 10% в краткосрочной перспективе, но здесь все-таки стоит оставаться в связи с реальностью, чтобы увидеть, что конъюнктура для резкой распродажи все-таки не та», — пояснила эксперт.

«Поклонники carry trade со снижением привлекательности дохода будут постепенно выходить из рубля, недорогая нефть ускорит сокращение перекупленности российской валюты, а шаги ЦБ по приведению ставки в вид, адекватный обстоятельствам, подержит тенденцию», — считает Бодрова

«До середины недели, пока рынок будет оставаться в режиме тревожного ожидания, американская валюта намерена консолидироваться вокруг отметки 59,10 рубля. Евро проторгуется в коридоре 62,50−63,45 рубля. Однако если баррель продолжит дешеветь, уже в ближайшее время доллар найдет в себе силы подняться к 60 рублям», — высказала свое мнение эксперт.

Добавим, 13 марта за доллар США дают 59,06 рубля (+0,1%). Евро оценивается в 63,01 рубля (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на 14 марта составляют 59,13 руб. за американскую валюту (понижена на 8 копеек) и 63,26 рубля за европейскую (повышена на 52 копейки). Баррель североморского сырья Brent торгуется по $51,04 (-0,6%).