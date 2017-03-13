Лондон, 13 марта, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Британское издание The Independent обращает внимание на перемены в отношениях между Великобританией и Россией, образно говоря, «Магомет не дождался, когда гора пойдет к нему и сам отправился к горе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Борис Джонсон готов совершить крутой политический поворот и стать первым британским главой МИДа за последние пять лет, посетившим Россию», — отмечает корреспондент газеты Мэри Дежевски, подчеркивающая, что «это правильный ход, способный хоть немножко улучшить наш мрачный мир».

«Говорят, что Джонсон лично попытается задать трепку «этим русским» и вдолбить им позиции Лондона по наиболее важным вопросам, таким как конфликты на Украине и в Сирии», — пишет журналистка, признающаяся, что она «не готова с уверенностью подписаться под этим, поскольку никто не отважится предсказать, воспримет ли Кремль слова Бориса. Но главное не в этом, а в том, что мы можем констатировать: визит Джонсона в Москву и Лаврова в Лондон произойдут не потому, что Кремль склонился к позиции Великобритании, а потому что Великобритания меняет свою позицию, двигаясь в сторону Кремля».

«Кажется, на Даунинг-стрит пришли к выводу, что разговорами в духе холодной войны и позвякиванием сабель Москву не напугать, попытки изолировать Россию признаны контрпродуктивными, и значит, настало время Великобритании вновь наладить контакты с Россией, чтобы Альбион не остался в уязвимом положении», — заключает корреспондент.