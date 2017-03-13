Киев, 13 марта, 2017, 14:42 — ИА Регнум. В Киеве депутаты Верховной рады и представители радикальных движений начали замуровывать отделения «Сбербанка» на возле станции метро «Золотые ворота», сообщает телеканал Громадске.

Hromadske.ua

В акции приняли участие радикалы из движения «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также депутаты Рады Андрей Белецкий и Олег Петренко.

Они начали закладывать закрытое металлическими ставнями отделение Сбербанка на Владимирской улице кирпичами.

«Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность», — заявили радикалы. По их мнению, на Украине растет количество российских банков, которые «финансируют войну в Донбассе».

Ранее с ультиматумом правительству Украины выступил штаб блокады Донбасса: они потребовали закрыть в стране все отделения «дочки» Сбербанка.

Напомним, Газпромбанк и Сбербанк уже начали обслуживать граждан ЛНР и ДНР по новым паспортам как иностранных граждан, указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подписал президент РФ Владимир Путин.

В ответ на Украине начались акции вандализма, в частности, в разных регионах страны неизвестные заливают банкоматы монтажной пеной и заклеивают экраны и лотки надписями #RUSBANKOVER.

«Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что поддерживает деструктивные действия неизвестных, считая, что «борьба патриотов против российского влияния в украинской сфере» должна продолжаться и сопровождаться «подобными радикальными действиями».

В Одессе радикалы закидали краской вход в отделение «Альфа-банка», наклеили плакаты «Это банк страны-агрессора» и оставили угрожающие надписи.