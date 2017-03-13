Нижний Новгород, 13 марта, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Планы нижегородской мэрии по ремонту дорог пока не совпадают с пожеланиями самих нижегородцев о том, какие дороги они хотели бы видеть отремонтированными.

Dorogi-onf.ru Работы для дорожников в Нижнем Новгороде непочатый край

По словам чиновников, ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде уже начался, однако его объемы крайне малы. В связи с этим в ближайшее время планируется запустить в работу два асфальтовых завода — в Автозаводском и Приокском районах города.

По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимира Рябцева, это должно позволить ежедневно ремонтировать по 500−600 кв. м дорог, а если работы будут вестись в две смены, то объем увеличится до тысячи квадратных метров.

«Сейчас мы собираем от районных администраций адресный список, куда в первую очередь необходимо выйти с ремонтом. В перечень уже включены крупные магистрали и улицы с оживленным автомобильным движением — это проспекты Ленина и Гагарина, улицы Родионова, Керченская, Акимова. Запуск асфальтовых заводов позволит получить достаточное количество горячей асфальтобетонной смеси и завершить ямочный ремонт дорог к 20 апреля», — сказал заявил Рябцев.

В свою очередь и.о. главы администрации Сергей Миронов при подготовке перечня ремонтируемых объектов рекомендовал обратить внимание на «карту «убитых дорог», созданную ОНФ.

На сегодня дороги, названные Рябцевым, на эту карту не попали, за исключением небольшого участка ул. Акимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в нижегородском областном отделении ОНФ создают «Карту убитых дорог». На специальном сайте автомобилисты и просто неравнодушные жители смогут отметить дороги, нуждающиеся в ремонте.

После наполнения карты пользователями и голосованием будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки будут направлены региональным и муниципальным властям для выполнения ремонтных работ на этих дорогах в 2017 году, либо их включения в планы работ на 2018 год.

Тем временем областные власти отрапортовали о том, что в 2017—2018 годах на ремонт дорог в Нижегородской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется направить более 4,3 млрд рублей.

Только в 2017 году в регион должно поступить из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Еще 1,4 млрд рублей добавит областной бюджет. В 2018 году финансовые поступления составят 800 и 900 млн рублей соответственно. Также около 61 млн рублей выделит бюджет Нижнего Новгорода.

Всё отремонтировать не получится, но к 2019 году чиновники обещают привести в нормативное состояние почти 67% основных магистралей — Нижний Новгород — Касимов, Шопша — Иваново, а также Богородское, Порецкое и Кировское направления.