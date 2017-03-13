Красногорск, 13 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В 2016 году в консолидированный бюджет Московской области поступило более 187 млрд рублей от налогов на доходы физических лиц, сообщили в УФНС по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Налоги на доходы физических лиц — основной источник дохода консолидированного бюджета Московской области. Его поступления в 2016 году составили более 187 млрд рублей или 44% от общей суммы доходов бюджета», — говорится в официальном сообщении.

По итогам декларационной кампании 2016 года представили 414,5 тысячи документов, что на 41,9 тысячи больше, чем в 2015 году. Заявленная в декларациях сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет, уточняется в документе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Подмосковья недополучает около 1,8 млрд рублей налогов на имущество. Все неоформленные объекты в Подмосковье планируют выявить до мая 2017 года.

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