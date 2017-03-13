Тюмень, 13 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Перевод закупок государства и госкомпаний полностью под крыло Минфина ошибочен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил тюменский общественник Алексей Савоськин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

В России обсуждается проект постановления правительства РФ о передаче контроля над Единой информационной системой (ЕИС) государственных закупок от Минэкономразвития (МЭР) министерству финансов. Также планируется передать Минфину контроль над регулированием всей контрактной системы. Сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за регулирование закупок государства и госкомпаний, ранее предложил в письме первому зампреду правительства Игорю Шувалову министр открытого правительства Михаил Абызов.

ЕИС была создана в ходе начатой МЭР реформы госзакупок шесть лет назад. Казначейство России с января 2017 года запустило проверку планов-графиков закупок на сайте в ручном режиме. Начались задержки, заказчики столкнулись с проблемой публикации на ресурсе документов о закупках: она происходила только после окончания проверки. Как выход из сложившейся ситуации, правительство решило передать ЕИС под контроль Минфина.

«Очевидно, что вопросы к министерству экономического развития России возникли в виду отсутствия профессионалов, что очевидно при даче ими противоречивых и смешных разъяснений применения законодательства о закупках. Одновременно с этим управление закупками должно осуществляться на уровне микроэкономики. Закупка, как публичная оферта, затрагивает в первую очередь весь коммерческий рынок страны, а не банковскую систему — Минфин РФ не должен иметь такие полномочия», — полагает Савоськин.

«В Минфине РФ отсутствуют профессионалы в закупках, — добавляет эксперт, приводя примеры из собственного опыта. — Ранее, в декабре 2016 года, я обращался в том числе и в администрацию президента РФ по коррупции в Минфине, когда пытались навязать не действующие формы актов приемки выполненных работ, в нарушение федерального закона №44. И только в феврале 2017 года привели формы актов к нормам закона №44 о федеральной контрактной системе, о чем дали мне ответ. Казначейство до сих пор является «черной дырой» бюджетной системы. Например, в Тюменской области финансисты продолжают осуществлять текущие платежи по контрактам на строительство в нарушении ст.110.2 закона №44, которая предписывает отплату только за завершенные этапы строительства».

Алексей Савоськин считает, что необходимо отказаться от предложения Абызова, а Минфин РФ нацелить на развитие и совершенствование контроля расходов бюджетов путем санкционирования и расчетно-кассового обслуживания, развития банковского и казначейского сопровождения исполнения контрактов, в том числе путем мониторинга хода работ в реале.