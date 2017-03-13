Москва, 13 марта, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Жилье, отели, многофункциональные комплексы и магазины возведут в центре Москвы в 2017 году за счет средств инвесторов, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, общая площадь 18 новостроек составит 990 тысяч квадратных метров, причем более трети из них придется на жилье, сообщает 13 марта портал Стройкомплекса.

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«Практически 70% ввода в Центральном округе приходится на объекты жилья и отели. Это соответствует программе «Градостроительная политика», утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным», — подчеркнул Лёвкин.

Всего в рамках программ «Градостроительная политика», планируется в период с 2016 по 2018 год, построить в центре Москвы 30 жилых домов и 26 гостиниц. Кроме того, для жителей ЦАО возведут еще один универсальный культурно-спортивный центр и детский сад. В округе появятся новые гаражи и два многоярусных паркинга. Также планируется ввести в строй девять объектов здравоохранения, среди которых детско-взрослая поликлиника, перинатальный корпус ГКБ №1 им. Пирогова, Научно-исследовательский институт Сербского. В округе построят 14 социальных объектов и три из имеющихся на сегодняшний день реконструируют.

По словам чиновника, в центре города очень важно не только соблюсти баланс между числом проживающих граждан и количеством рабочих мест. Но при этом, развивая туристический потенциал столицы, также необходимо создавать комфортные условия для туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очень часто в угоду новому строительству под снос попадают исторические здания, которых по понятным причинам больше всего именно в центре Москвы. Из недавних акций стоит напомнить о сносе доходных домов Зарядья конца XIX — начала XX вв. на Варварке. Протесты общественности, депутатов и экспертов сохранить памятники не помогли, а главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов вообще никакой трагедии в происходящем не увидел, поскольку по его словам, «снесенные на Варварке здания давно превратились в руины, поэтому никакой трагедии не происходит, ничего имеющего охранный статус и признанного ценным, утрачено не будет».

Не помогли протесты спасти одну из последних работ знаменитого архитектора конструктивиста Василия Мартыновича — знаменитую Таганскую АТЭС на Покровском бульваре. На месте так и не признанного памятника архитектуры возводится комплекс элитных апартаментов. Все чаще защитники архитектурного наследия говорят о том, что власти столицы, идя на поводу у застройщиков, проводят нездоровую градостроительную политику.

Так комментируя ситуацию со сносом конструктивистского квартала «Погодинская», координатор движения «Архнадзор» Константин Чаморовский прямо заявил: «Прежде всего, ситуация с кварталом «Погодинская» — это симптом нездоровой градостроительной ситуации в Москве. К сожалению, подобные сносы ценных объектов могут продолжиться. Причем снос будет проводиться во многих случаях по решению собственника, без предварительного широкого обсуждения с участием экспертов и общественности. На месте снесенного будут строить новострой».

Подробности читайте здесь: Главный архитектор Москвы о сносе строений на Варварке: «Трагедии нет!»

И здесь: В Москве сносят исторические здание Таганской АТС

А также здесь: Снос квартала «Погодинская» — симптом нездоровой градостроительной ситуации