Матвиенко предложила внедрить автоматизированную систему подзаконных актов
Москва, 13 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Для обеспечения эффективного парламентского контроля необходимо перевести соответствующую информацию в электронный вид. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
«Парламентариям крайне сложно пользоваться информацией, которую представляет правительство исключительно на бумажном носителе», — заявила Матвиенко.
По ее словам, перечень подзаконных актов за IV квартал 2016 года включает в себя 1060 подзаконных актов на 587 страницах. Аналогичный перечень за III квартал включал в себя 1293 подзаконных акта на 737 страницах.
«Конечно, так работать нельзя. Мы живем в информационном обществе и осуществление своих важнейших функций государство активно переводит в электронную форму. Парламентский контроль будет только тогда эффективным, когда соответствующая информация будет доступна парламентариям в пригодном для обработки виде», — указала спикер Совфеда.
Кроме того, Матвиенко предложила внедрить автоматизированную систему подзаконных актов и подключить к ней электронные ресурсы палат Федерального Собрания. Однако действительно кардинально решить эту проблему «можно только одним способом», подчеркнула она — «принимать законы с нормами прямого действия».
«К сожалению, очень много в законах отсылочных норм, что и создают эти проблемы», — указала сенатор.
Создание автоматизированной системы — «будет правильно и с точки зрения содержания, и с точки зрения реализации принимаемых законов», заявила Матвиенко.