Москва, 13 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Для обеспечения эффективного парламентского контроля необходимо перевести соответствующую информацию в электронный вид. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Парламентариям крайне сложно пользоваться информацией, которую представляет правительство исключительно на бумажном носителе», — заявила Матвиенко.

По ее словам, перечень подзаконных актов за IV квартал 2016 года включает в себя 1060 подзаконных актов на 587 страницах. Аналогичный перечень за III квартал включал в себя 1293 подзаконных акта на 737 страницах.

«Конечно, так работать нельзя. Мы живем в информационном обществе и осуществление своих важнейших функций государство активно переводит в электронную форму. Парламентский контроль будет только тогда эффективным, когда соответствующая информация будет доступна парламентариям в пригодном для обработки виде», — указала спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко предложила внедрить автоматизированную систему подзаконных актов и подключить к ней электронные ресурсы палат Федерального Собрания. Однако действительно кардинально решить эту проблему «можно только одним способом», подчеркнула она — «принимать законы с нормами прямого действия».

«К сожалению, очень много в законах отсылочных норм, что и создают эти проблемы», — указала сенатор.

Создание автоматизированной системы — «будет правильно и с точки зрения содержания, и с точки зрения реализации принимаемых законов», заявила Матвиенко.