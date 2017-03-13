Калуга, 13 марта, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Калужской области увеличивается 69,3 млн рублей, 13 марта заявили на очередном заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Думы Калуги под председательством Александр Одиночникова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы, участники заседания одобрили поправки в бюджет города.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

Доходная часть бюджета увеличивается за счёт поступлений из областного бюджета и собственных доходов муниципалитета, также производится перераспределение уже заложенных в бюджете средств.

Из указанных 69,3 млн рублей 58,5 млн рублей будет направлено на проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования. 12,5 млн рублей выделяется на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны. 6,5 млн рублей будут направлены на предоставление субсидий калужским сельхозпроизводителям в целях обновления и модернизации сельхозтехники. Еще 4,2 млн рублей выделят для выплаты компенсаций по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома для отдельной категории жителей.

Один миллион рублей направят на поддержание и развитие электронной системы экологического управления города Калуги. 800 тысяч рублей будет дополнительно выделено на проведение капремонта жилых домов. 204 тысячи рублей выделят на приобретение игровых модулей для спортивных площадок школ №1 и №25.

Депутаты подержали предложение о согласовании мирового соглашения между городской управой и застройщиком ООО «Караван». В счёт погашения задолженности по арендной плате и пени, застройщик передаст в муниципальную собственность 4207/10 000 доли от нежилого помещения общей площадью 297,4 кв. м в доме №11 по улице Спартака.

Также было одобрено решение о появлении новых имен на Доске Почёта «Дела и люди». Туда попадут 20 представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, образования, здравоохранения и культуры города. Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта традиционно состоится 1 мая.

В рамках заседания комитета были внесены технические поправки в регламент городской думы и положение о звании «Почтенный гражданин город Калуги».