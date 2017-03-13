Иркутск, 13 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Сводный план Иркутской области по тушению лесных пожаров прошел проверку и был согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 марта, в правительстве региона со ссылкой на начальника управления защиты леса Рослесхоза Алексея Щепина.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Щепин принял участие в заседание, посвященном подготовке к пожароопасному сезону, которое провел первый заместитель губернатора — председатель правительства Иркутской области Александр Битаров.

По словам и. о. руководителя департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Евгения Гришина, Иркутская область — один из немногих регионов, в сводном плане которого «не уменьшено, а даже увеличено количество сил и средств». Это говорит о том, что в регионе серьезно готовятся к пожароопасному сезону, сделал вывод Гришин.

По информации министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, на мероприятия по охране и защите лесов, а также тушению лесных пожаров из средств федерального и областного бюджета выделено 343,3 млн рублей.

«В этом году при рассмотрении вопроса об изменениях бюджета Иркутской области на мартовской сессии Законодательного собрания планируется рассмотреть возможность увеличения расходов на мероприятия по охране и защите лесов на 74,3 млн рублей, в том числе на содержание действующих девяти пожарно-химических станций третьего типа в размере 44,3 млн рублей и 30 млн рублей — на мониторинг и тушение лесных пожаров», — сказал Сергей Шеверда. Он отметил, что это позволит увеличить авиационное патрулирование на 400 летных часов, а работу вертолета Ми-8 по предупреждению возникновения лесных пожаров и по маневрированию силами парашютно-десантной службы — на 38 летных часов. Также будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования из областного бюджета для создания еще одной пожарно-химической станции третьего типа в сумме 75 млн рублей. Ее планируют разместить в Качугском районе.

Щепин также напомнил, что правительство РФ с 1 марта 2017 года обязало собственников и пользователей земель, прилегающих к лесу, отделять эти земли от леса минерализованными полосами или противопожарными разрывами. Битаров заявил, что с недобросовестными арендаторами будет вестись соответствующая работа.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, регионы Сибири, в том числе Иркутская область, продолжают готовиться к предстоящему лесопожарному сезону. По информации Сибирского окружного информационного центра, в предыдущие годы ситуация с лесными пожарами в Сибирских регионах оценивалась как напряженная. В 2016 году в Сибири на территории земель лесного фонда было зарегистрировано более 4,7 тыс. лесных пожаров. Огнем пройдено около 1,2 млн га. 98% от всей площади возгораний было зафиксировано на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев.

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Напомним, в ноябре 2016 года руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик раскритиковал работу региональных властей по борьбе с лесными пожарами в Бурятии и Иркутской области. «Работа была слабая, был провал в части противодействия природным лесным пожарам, особенно в Бурятии и Иркутской области. В остальных регионах — более или менее на удовлетворительном уровне», — заявил он.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, по итогам лесопожарного сезона 2016 года наиболее сложная лесопожарная обстановка складывалась в Иркутской области, где было ликвидировано 1 220 пожаров на площади 668,8 тыс. га, а также в Забайкальском крае — 619 пожаров на площади 276,8 тыс. га.