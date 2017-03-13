Москва, 13 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю: евро вырос, доллар понизился, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

Впервые более чем за месяц (с 10 февраля) курс евро превысил 63 рубля, он прибавил 52,53 копейки — до 63,2661 рубля. Доллар подешевел на 8,47 копейки и составил 59,1327 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 14 марта, составила 60,9927 рубля, она выросла на 18,98 копейки.

Ранее доллар и евро росли к рублю в ходе торгов на Московской бирже. Торги по доллару открылись на отметке в 59,0625 рубля и первые полчаса проходили в диапазоне 59,0625 — 59,2375 рубля.

Евро стартовал с 63,1 рубля и торговался от минимума в 63,0850 до максимума в 63,42 рубля.

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Официальные курсы ЦБ РФ на 13 марта составляли 59,21 руб. за американскую валюту и 62,74 руб. за евро. Обе оценки были пересмотрены на повышение, на 38 и 75 копеек соответственно.