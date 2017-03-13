Калининград, 13 марта, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 13 марта, начался судебный процесс над бывшим сотрудником петербургской полиции Алексеем Кашириным, обвиняемым в покушении на убийство депутата Калининградской областной Думы, издателя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова.

Андрей Выползов ИА REGNUM Подсудимый Каширин со своим адвокатом

Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, на судебное заседание пришло большое количество журналистов, что, по мнению защитника потерпевшего Михаила Золотарёва, является одним из доказательств, что уголовное дело неверно квалифицировано.

«Мы полностью не согласны с обвинением по ч. 3 ст. 30 и ч.2 п. «ж» ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору»), — заявил адвокат. — Мы настаиваем, чтобы уголовное дело было возбуждено по ст. 277 — «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

В материалах дела, озвученных гособвинителем Анной Огородник, сказано, что у Каширина возник умысел на убийство Рудникова «по неустановленным следствием мотивам». Однако потерпевший Игорь Рудников выступил на суде с сенсационным заявлением, в котором назвал имя предполагаемого заказчика преступления — главу администрации одного из районов Калининградской области.

«Следствию я назвал имя (в суде прозвучала имя и фамилия, — прим. ИА REGNUM ). Тем не менее, он не только остаётся на свободе, но и продолжает исполнять обязанности главы администрации, — сказал Рудников. — Я прошу суд вынести частное определение в адрес прокурора области, врио губернатора Алиханова с требованием отстранить его от исполнения обязанностей главы администрации. Прошу приобщить моё заявление к материалам уголовного дела».

Судья сообщила, что примет решение о вынесении частного определения в процессе слушания.

Подсудимый Каширин родился в 1981 году в Адыгее. Служил старшим сержантом питерского ОМОНа. Награждён медалями «Отличник милиции», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе». Имеет двух детей семи и 11-ти лет. Под стражей находится с 30 апреля 2016 года.

Нападение на Рудникова было совершено 17 марта 2016 года у кафе «Солянка» в центре Калининграда. Депутат получил пять ножевых ранений и остался жив только благодаря оперативной госпитализации в лечебное заведение.

Сегодня суд отложил заседание до 20 марта 2017 года.