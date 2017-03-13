Ярославль, 13 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Условия проживания многодетной семьи в селе Великое Ярославской области сложно назвать человеческими. О результатах проверки положения детей в семье из семи человек корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.

Фото Фонда милосердия и здоровья Дом, где проживает семья с пятью детьми

Поводом для проверки стала информация от детского врача-педиатра — дом, где проживают пятеро ребятишек (6 лет, 4,5 года, 3 года 1,5 года и 2 месяцев) явно в неудовлетворительном состоянии.

Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин вместе с председателем Фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой выехали на проверку.

То, что увидели участники инспекции, сложно описать словами. Дом, где проживает семья, выглядит ужасно: покосившийся сруб, на окнах пленка вместо стекол, огромные трещины в полу, отсутствие обоев на стенах, поломанная мебель, протекающая крыша. Такую картину вполне возможно увидеть в домах пьющих людей или там, где проживают «бомжи». Однако ни к тем, ни к другим эта семья не относится.

«Маме — 23 года, папа чуть старше. Приехали мы без предупреждения. Бабушка пекла блины, мама с папой были дома (отец работает 2 дня через 2 два охранником в Ярославле). В доме тепло, но запах угарного газа чувствуется — печь дымит. Проводка никакая. Но дети!!! Прекрасные! Улыбающиеся! Активные! Показали свои рисунки. Свои сокровища — наклейки! Охотно вступили в диалог. Рассказали, чем занимаются, как и с кем играют», — написала на своей странице Facebook Светлана Лягушева.

Почему в XXI веке в 30 километрах от Ярославля семья с пятью детьми живёт в таких нечеловеческих условиях — ещё предстоит разобраться. Но уже сейчас в аппарате детского омбудсмена подчёркивают, что молодые родители просто не знают о многих льготах, положенных им по закону.

«Мы посмотрели на семью, папа работает, мама находится в отпуске по уходу за детьми. Семью нельзя назвать неблагополучной, но помощь им нужна. Они даже не получили материнский капитал. Поэтому решили помочь им в оформлении документов для его получения. Также выясним какие льготы они получали на прежнем месте жительства — в Большесельском районе, а какие могут получить на новом месте жительства. Фонд милосердия и здоровья поможет с детским питанием, вещами, ремонтом», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.