Матвиенко предложила регламентировать изменения в законе о госзакупках
Москва, 13 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала начать регламентировать внесение изменений в законодательство о контрактной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 марта она заявила во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
«Прежде чем предлагать новые поправки в законодательство, следует тщательно их выверить, убедиться в том, что они действительно необходимы», — заявила Матвиенко в Госдуме. «Предлагаю, может быть, даже регламентировать внесение изменений в законодательство о контрактной системе. Подобный опыт с кодексами мы уже имеем», — добавила она.
По ее словам, в 44-ФЗ ежегодно вносится «по десятку изменений», не говоря уже о более сотни подзаконных актов. «Одним из факторов, который негативно влияет на эффективность закупок, на развитие конкуренции, является нестабильность законодательства о контрактной системе», — констатировала спикер Совфеда.
«Ни заказчикам, ни подрядчикам невозможно нормально работать, когда правила постоянно меняются», — добавила она.
По ее словам, в 2016 году работа с регионами, анализ поступивших предложений выявил ряд скрытых проблем и недостатков контрактной системы, что позволило сформировать конкретные предложения по пресечению злоупотреблений в сфере госзакупок — некоторые из них уже реализованы. Кроме того, подготовлен ряд инициатив рабочей группы по выработке системных предложений, которая была создана по решению прошлого заседания президиума Совета законодателей.