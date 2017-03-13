Москва, 13 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала начать регламентировать внесение изменений в законодательство о контрактной системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 марта она заявила во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

«Прежде чем предлагать новые поправки в законодательство, следует тщательно их выверить, убедиться в том, что они действительно необходимы», — заявила Матвиенко в Госдуме. «Предлагаю, может быть, даже регламентировать внесение изменений в законодательство о контрактной системе. Подобный опыт с кодексами мы уже имеем», — добавила она.

По ее словам, в 44-ФЗ ежегодно вносится «по десятку изменений», не говоря уже о более сотни подзаконных актов. «Одним из факторов, который негативно влияет на эффективность закупок, на развитие конкуренции, является нестабильность законодательства о контрактной системе», — констатировала спикер Совфеда.

«Ни заказчикам, ни подрядчикам невозможно нормально работать, когда правила постоянно меняются», — добавила она.

По ее словам, в 2016 году работа с регионами, анализ поступивших предложений выявил ряд скрытых проблем и недостатков контрактной системы, что позволило сформировать конкретные предложения по пресечению злоупотреблений в сфере госзакупок — некоторые из них уже реализованы. Кроме того, подготовлен ряд инициатив рабочей группы по выработке системных предложений, которая была создана по решению прошлого заседания президиума Совета законодателей.