Вильнюс, 13 марта, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Возле здания парламента Литвы в Вильнюсе сегодня, 13 марта, Союз пенсионеров Литвы организует митинг против бедности, социальной несправедливости, низких пенсий и зарплат, сообщили ИА REGNUM организаторы акции протеста, которые обещают вывести на улицы 500−1000 человек.

OpenClipart-Vectors Протест

По словам председателя вильнюсского сообщества Бочю Вилии Турене, пенсионеры, у которых есть время, будут стремиться «расшевелить общество», чтобы оно начало активно выражать свою позицию.

После митинга состоится шествие по центральному проспекту Гедиминаса.

Участники митинга намерены вручить правительству резолюцию, в которой выдвигаются требования немедленно прервать выплаты в частные пенсионные фонды второй ступени из бюджета Фонда социального страхования и государственного бюджета, для этой цели выделить личные взносы накопляющего лица, с 1 июля 2017 года повысить пенсии по старости на 20 евро, всем пенсионерам выплатить одноразовую компенсацию в размере 60 евро «за присвоенные пенсионные средства, переведенные в частные пенсионные фонды второй ступени».

Пенсионеры также требуют учредить на четверть ставки должность ментора-советника для эксперта пенсионера в Сейме и создать аналогичную позицию в структурах правительства. Кроме того, пенсионеры призывают правительство взять на себя ответственность за низкие зарплаты в стране и создать план мер, поощряющих работодателей быстрее поднять зарплаты.