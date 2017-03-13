Пекин, 13 марта, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи КНР сообщила о 26 новых случаях заражения смертельно опасным вирусом H7N9, также известным как птичий грипп. Несмотря на все усилия медиков, троих пациентов спасти не удалось.

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В заявлении главного органа здравоохранения подчеркивается, что власти КНР активизировали мониторинг с целью недопущения развития эпидемии птичьего гриппа в стране. Усилен карантинный режим на объектах транспортной инфраструктуры — вокзалах, аэропортах и автобусных вокзалах, пишет «Сина синьвэнь».

Жителям КНР рекомендуется избегать прямого контакта с живой домашней птицей и ее сырым мясом. В случае ухудшения самочувствия необходимо сразу же обратится за медицинской помощью.

Основным источником инфекции остается прямой контакт с домашней птицей. Генетический анализ показал, что с прошлой осени вирус не мутировал. Это положительно сказывается на лечении зараженных пациентов.

Первый случай заражения человека вирусом H7N9 в КНР был зарегистрирован в марте 2013 г. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Два новых случая заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 зафиксированы в Гунаси-Чжуанском автономном районе Китая 6 марта.