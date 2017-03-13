Москва, 13 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Предложение войти в новый состав Общественной палаты РФ поступило российскому шахматисту Сергею Карякину от главы государства, сообщил гроссмейстер в своём Twitter сегодня, 13 марта.

Barnos Сергей Карякин

Карякин разместил на своей странице скан-копию документа, подписанного президентом России Владимиром Путиным от 21 февраля.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты РФ», — сообщается в документе.

В сообщении также сказано, что в Кремле ожидают решения Карякина.

Напомним, Карякин выиграл шахматный чемпионат мира по блицу 30 декабря 2016 года, обыграв шахматиста из Грузии Баадура Джобава.

Сейчас Карякину 27 лет. В возрасте 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. Является чемпионом мира по блицу (2016 г.). Соревнования проходили в 21 тур.

На счету Карякина 16,5 очков, как и у его норвежского соперника Магнуса Карлсена. Российский гроссмейстер опередил противника по дополнительным показателям.