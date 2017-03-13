Париж, 13 марта, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций оказалось ошибочным решением, следствием которого стала лишь более твердая позиция России. Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявил кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы», бывший глава правительства Франсуа Фийон.

Boing-boing Франсуа Фийон

«Можно констатировать отклонение России от курса, но нужно признать, что мы допустили ошибки. Введенные нами санкции — это наша ответственность. К чему они привели? К ужесточению позиции России», — сказал он.

Точка зрения Фийона — постепенное снятие санкций с Москвы, которое должно происходить в обмен на изменение российской позиции. Так, по его словам, в настоящее время Минские соглашения по урегулированию украинского кризиса не выполняются ни Москвой, ни Киевом, хотя касаются обеих стран.

«Европа должна сыграть свою роль, сделав так, чтобы каждый выполнял условия соглашений. Но нужно говорить с Россией», — отметил экс-премьер.

Напомним, санкции против России были введены в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под ограничения, объявленные ЕС и США, попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы российской экономики. Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции.

В Кремле не раз заявляли о том, что язык санкций в отношении РФ — контрпродуктивен. В частности 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN о том, что российское руководство не намерено поднимать вопрос о санкциях во время возможных переговоров с властями США.

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