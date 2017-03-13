Калуга, 13 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В Калужской области рассчитывают на увеличение урожая в 2017 году за счет новых посевных площадей. Как 13 марта на совещании регионального правительства заявил министр сельского хозяйства области Леонид Громов, уже начата подготовка спецтехники к весенней посевной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Так, порядка 85% сельхозмашин уже готовы выйти на поля. В качестве мер государственной поддержки аграриям будет также выделено около 80 млн рублей для приобретения минеральных удобрений и семян.

«Мы планируем увеличение посевных площадей минимум на 10% за счёт привлечения крупных инвесторов. В Ульяновском районе компания из Вьетнама только в этом году планирует ввести в оборот около 4,5 тысяч гектаров. Компания «Мираторг» продолжает набирать обороты. Уже сегодня у неё обрабатывается более 60 тысяч гектаров земли. Поэтому у нас есть все условия для того, чтобы активно поработать над введением в оборот дополнительных земель сельхозназначения», — заявил Громов.

Напомним, объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в Калужской области в 2016 году превысил 37,5 млрд рублей. Аграрии региона получили порядка 155 тысяч тонн зерна. Производство картофеля составило 309 тысяч тонн при урожайности 144 центнера на гектар. Было выращено 108 тысяч тонн овощей, что на 5% выше показателя 2015 года. Государственная поддержка аграрного сектора из федерального, регионального и муниципальных бюджетов составила 3 млрд рублей.