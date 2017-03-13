Москва, 13 марта, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что фильм телеканала CNN Самый могущественный человек в мире» про Владимира Путина явно будет сделан в русле «демонизации нашей страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, считать, что американские СМИ выйдут за рамки «истерического эмоционального фона», который превалирует по отношению к России, было излишним оптимизмом.

«И этим обусловлено то, что фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что ждет возможности посмотреть ленту — он ее еще не видел. Также Песков положительно оценил предложение автора фильма Фарида Закария поучаствовать в этом фильме и изложить там позицию России по тем темам, которые затрагиваются. «Что мы и сделали», — заключил Песков.

Ранее Закария, который неоднократно бывал в России, в частности он был модератором на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и лично знаком с Путиным, обратился к Пескову с просьбой об интервью. Это было сделано для того, чтобы Москва могла озвучить свою позицию.

Как говорится в описании фильма, его авторы задавались вопросом — использовал ли Путин свою власть для того, чтобы президентом США стал Дональд Трамп? Прийти к какому-либо выводу, судя по 30-секундному видеоанонсу, попытаются американские политики и эксперты.