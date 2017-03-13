Мурманск, 13 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум.



Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Центр занятости населения Мурманска незаконно отказал безработным в постановке на учёт и, как следствие, в выплате соответствующего пособия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Поступило 9 обращений граждан в связи с отказом в постановке на учёт в качестве безработных, — отметили в ведомстве. — Основанием для отказа послужило непредставление гражданами необходимого комплекта документов в полном объёме».

Как пояснили в прокуратуре, под «необходимым комплектом» подразумевались справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Суд встал на сторону прокуратуры и принял решение удовлетворить исковые требования о возложении на Центр обязанностей признать обратившихся безработными.

Напомним, по последним данным, в Мурманской области зарегистрировано более 7,5 тысяч безработных граждан, это на 9% меньше, чем на февраль прошлого года: по данным заполярных властей, в начале 2017 года в регионе отмечено улучшение ситуации на рынке труда в отдельных монопрофильных муниципальных образованиях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мурманские специалисты прогнозируют уменьшение безработных к 2019 году.