Ростов-на-Дону, 13 марта, 2017, 13:18 — ИА Регнум.



Vk.com/mius_front Находки поисковиков

Поисковики Ростовской области в ходе полевого выхода нашли останки бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Два солдата, сражавшиеся за донскую землю с немецкими оккупантами, считались более 75 лет пропавшими без вести. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в поисковой организации «Миус-фронт» 13 марта, их имена удалось установить.

Останки освободителей были найдены недалеко от областного центра, где осенью 1941 года шли ожесточенные бои за Ростов-на-Дону. Информация о советских воинах оказалась доступна благодаря сохранившимся медальонам.

Несмотря на то, что записки в капсулах сильно ссохлись, эксперты смогли их прочесть. Гаврил Кузьмич Прахнов 1908 года рождения и Петр Дмитриевич Лопатин 1909 года рождения были земляками. Оба из Алматинской области Казахстана. Связь с бойцом Лопатиным пропала 19 октября 41-го, с Прахновым — 7 ноября 41-го.

Теперь поисковики пытаются отыскать родственников погибших, чтобы солдаты спустя десятилетия обрели вечный покой в родной земле. Если родных не окажется, то останки предадут земле там, где оборвалась жизнь воинов — на Дону.

Напомним, в Ростовской области расположено более 1,9 тыс. памятников войны, братских могил, из них — 167 мемориальных комплексов «Вечный огонь». В преддверии Дня Победы мемориалы будут приведены в порядок. Также будут преданы земле солдаты, чьи останки были подняты в рамках поисковых экспедиций.

Ранее в сюжете: Ростов-на-Дону: 74 года со дня освобождения от немецкой оккупации

Музей войны на Дону создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отдать дань уважения освободителям на Дону планируется созданием музея войны. Комплекс создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе. На территории музея Великой Отечественной войныпредполагается установить мемориал памяти павших героев с возможностью захоронения капсул с останками погибших солдат.