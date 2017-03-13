Матвиенко предлагает вариант получения техсредств реабилитации
Москва, 13 марта, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Одним из важнейших приоритетов в социальной политике остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации — в них в РФ нуждаются более 1,5 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
«Важнейшим приоритетом остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В стране в таких средствах нуждаются более 1,5 млн человек», — заявила Матвиенко.
В этом отношении перед властями стоит ряд проблем, указала спикер Совфеда. Одна из них заключается в том, что не имея возможности своевременно получить средства реабилитации на безвозмездной основе, инвалиды вынуждены приобретать их часто за свой счет. «И к сожалению, размер компенсации не покрывает зачастую затрат», — констатировала она.
В этой связи Матвиенко считает целесообразным внедрить альтернативные механизмы предоставления технических средств реабилитации. «Например, с использованием специального электронного сертификата. Такой опыт уже есть в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе», — указала она.
Между тем уже сейчас начинается работа над проектом федерального бюджета на следующие три года, и в связи с этим необходимо учесть, чтобы средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации были выделены в достаточном объеме и проиндексированы с учетом инфляции, заключила спикер Совфеда.