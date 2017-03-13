Москва, 13 марта, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Одним из важнейших приоритетов в социальной политике остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации — в них в РФ нуждаются более 1,5 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Важнейшим приоритетом остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В стране в таких средствах нуждаются более 1,5 млн человек», — заявила Матвиенко.

В этом отношении перед властями стоит ряд проблем, указала спикер Совфеда. Одна из них заключается в том, что не имея возможности своевременно получить средства реабилитации на безвозмездной основе, инвалиды вынуждены приобретать их часто за свой счет. «И к сожалению, размер компенсации не покрывает зачастую затрат», — констатировала она.

В этой связи Матвиенко считает целесообразным внедрить альтернативные механизмы предоставления технических средств реабилитации. «Например, с использованием специального электронного сертификата. Такой опыт уже есть в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе», — указала она.

Между тем уже сейчас начинается работа над проектом федерального бюджета на следующие три года, и в связи с этим необходимо учесть, чтобы средства на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации были выделены в достаточном объеме и проиндексированы с учетом инфляции, заключила спикер Совфеда.