Рим, 13 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. «На данный момент европейская внешняя политика, вероятно, идет на 28 скоростях. Национальные внутренние политики идут вразнобой», — так итальянская газета Corriere della Sera комментирует случай демонстрации запрета в отношении турецких министров в Нидерландах, в частности, отказ в посадке в стране для самолета министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и изгнание министра социальных дел Фатмы Бетюль Сайян Кайя. Все это, по мнению издания, говорит о том, насколько не хватает общего подхода ЕС даже в отношении члена НАТО, кроме того, вопрос о вступлении Турции ЕС остается открытым.

geralt Вопрос Евросоюза

В Берлине было высказано мнение о том, что, чтобы вырвать несколько голосов популистов на выборах на этой неделе, голландское правительство позволило Эрдогану представить себя в «качестве жертвы, чтобы получить признание у себя дома и в турецких общинах за рубежом и иметь новые аргументы, чтобы отдалиться от ЕС».

Corriere della Sera считает очевидным, что президент Турции провоцирует со своей предвыборной кампанией в Европе за свой конституционный референдума в апреле. Но зачем же так открыто бросаться в его ловушку? Дело в том, что позиция Германии в отношении Эрдогана отличается от Нидерландов и от других членов ЕС. Ангела Меркель считает, что в отношении так называемых властных мужчин — будь то турки, русские или американцы — необходимо выступать с позиции силы, но не доходить до враждебных жестов. Установка Меркель диктуется также внутренними причинами, голландский метод, по сути, оказывает давление на канцлера, чтобы быть тверже с турецким правительством, которое даже в Германии хочет выступать с речами. Но Меркель не хочет поставить под угрозу соглашение с Анкарой о беженцах. «Каждая столица Европы имеет свою личную политику в отношении Турции. И, возможно, в отношении Америки. И даже России», — приходит к заключению издание.