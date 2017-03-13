Ярославль, 13 марта, 2017, 13:14 — ИА Регнум. У мэра Ярославля Владимира Слепцова может появится первый заместитель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города. На эту должность может быть назначен советник мэра Ярославля Сергей Тарасов.

Tulasmi.ru Сергей Тарасов (справа)

Ранее Тарасов был заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области, являлся советником гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ, а до этого работал в органах прокуратуры. В Ярославле в качестве советника мэра города он впервые появился на публичных мероприятиях в январе 2017 года. На встрече с депутатами муниципалитета он представлял проект реанимации городского МУП «Волна» посредством сдачи в аренду городских бань. Тарасов заявил, что привлечет инвестора, который вложит деньги в банный комплекс, если ему зачтут за это часть арендной платы. После этого несколько бань были сданы в аренду на 30 дней.

Должность первого заместителя мэра Ярославля стала вакантной после избрания 1 марта 2017 года Владимира Слепцова на пост мэра Ярославля. С июля 2013 года после ареста Евгения Урлашова первые заместители исполняли обязанности мэра Ярославля. При самом Урлашове эта должность была вакантной. А до его избрания в городе даже два первых заместителя мэра — Сергей Ястребов (затем — губернатор, ныне — заместитель министра природных ресурсов) и Владимир Слепцов (ныне — мэр Ярославля).

Планируется, что Тарасов будет утвержден на должности первого заммэра Ярославля 22 марта на внеочередном заседании муниципалитета.