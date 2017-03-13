Москва, 13 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В Свердловской области и Пермском крае апробируют стандарты по социальной профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«В ближайшее время в Свердловской области, Пермском крае будут апробированы стандарты по социальной профессиональной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также модель межведомственного взаимодействия организаций», — заявила Матвиенко.

Работа будет идти в рамках направления по созданию комплекса реабилитации инвалидов, которое было включено в 2016 году в госпрограмму «Доступная среда», отметила она.

Другие регионы также должны проявлять инициативу в этом направлении, заявила спикер Совфеда «Другие регионы тоже не должны сидеть сложа руки. Нужно уже сейчас системно заниматься этими вопросами. Особое внимание нужно уделить обеспечению доступности реабилитационных услуг детям-инвалидов», — подчеркнула Матвиенко.