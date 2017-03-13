Краснодар, 13 марта, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодаре первый день рабочей недели начался с коммунальной аварии. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства и ТЭК 13 марта, почти 70 домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Комсомольском микрорайоне.

Krd.ru Коммунальная авария

Теплотрассу диаметром 500 мм прорвало по улице имени Тюляева. С 10 часов утра сегодняшнего дня без горячего водоснабжения и тепла остались жилые многоквартирные дома и ряд социальных объектов.

Так, в зону отключения попали 67 многоквартирных домов, расположенных по улицам имени Тюляева, Уральской, 30-й Иркутской Дивизии, Сормовской, имени Лавочкина и Карасунской. Кроме того, временно без тепла остались восемь детских садов и две школы.

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Специалисты уже ликвидируют последствия прорыва теплотрассы. На месте аварии работают 10 сотрудников филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», к ремонтно-восстановительным работам также привлечены единицы специальной техники.

Планируется, что все работы будут завершены к 20:00 сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре часа без тепла жителям Краснодара пришлось просидеть и в начале февраля текущего год. Ресурс временно отключили прорыва подземной теплотрассы по улице Уральской, 158. В зону отключения попали шесть многоквартирных домов — это 1,5 тыс. человек.