Севастополь, 13 марта, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций правительства Севастополя 13 марта приняла решение полностью перекрыть автомобильное движение на участке дороги Севастополь — Бахичсарай из-за схода дорожного покрытия в результате оползня, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснил ИА REGNUM директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, пострадало порядка 100 погонных метров автодороги, но грунт продолжает сходить, появились новые трещины в дорожном покрытии.

«Комиссией принято решение полностью перекрыть движение транспорта в ночь на 14 марта. По объездной сохранится движение только для легкового транспорта, грузовой транспорт и автобусы направят в объезд через Северную сторону», — пояснил собеседник агентства.

Специалистами департамента и «Севавтодора» с привлечением проектной организации проведено обследование аварийного участка дороги.

«Будут проведены аварийно-восстановительные работы, обследование и изыскательские работы для проведения капремонта. На протяжении 10 лет на этом отрезке не проводился капитальный ремонт. В течение двух дней будет понятна и стоимость, и источники финансирования, и сроки работ», — сказал Титов.

По его оценке, приблизительная стоимость работ составит минимум 20 млн рублей. Он затруднился ответить, будут ли выделены деньги из Резервного фонда, либо в рамках госпрограммы.

Как пояснил глава ГУ МЧС по Севастополю Сергей Клименко, комиссией дан ряд поручений МЧС и ГИБДД, касающихся обеспечения безопасности. «Сейчас проводятся мониторинг и изыскания, движение транспорта будет ограничено. Комиссией принято решение ограничить на этом участке движение грузового транспорта и автобусов с объездом через Северную сторону», — сказал Клименко.

Как сообщало ИА REGNUM, участок дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в районе подъема от с. Фруктовое к Мекензиевым горам был перекрыт 10 марта — движение происходило по одной полосе. Одновременно начались дорожные работы, которые не исправили ситуацию.