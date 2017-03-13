Москва, 13 марта, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян посетит Российскую Федерацию 14−15 марта 2017 г. Об этом сообщает в понедельник, 13 марта, пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«14−15 марта по приглашению Владимира Путина Россию с визитом посетит президент республики Армения Серж Саргсян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят сотрудничество Москвы и Еревана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.

«Предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего по Нагорно-Карабахскому урегулированию», — говорится в сообщении.

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