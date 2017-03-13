Пхеньян, 13 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Власти КНДР решили бойкотировать заседание совета по правам человека при ООН, назвав его политически ангажированным, сообщает Reuters.

stephan Флаги Северной Кореи

Заседание совета открыл специальный представитель ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана.

По его мнению, эскалация напряженности на Корейском полуострове создает дополнительные сложности для диалога с правительством Ким Чен Ына.

Представители Северной Кореи отсутствовали на заседании Совета, поэтому не смогли выступить с ответным заявлением.

«Мы не принимаем участие в любых встречах, посвященных ситуации с правами человека в КНДР, потому что они являются политически ангажированными», — заявил заместитель представителя КНДР в ООН Чхве Мён Нам.

Напомним, Северная Корея за последнее время подвергается разносторонним санкциям ввиду ядерных и ракетных испытаний. 8 марта СБ ООН в очередной раз осудил ракетные испытания КНДР, назвав из «грубым нарушением» резолюций международной организации.