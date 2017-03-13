Москва, 13 марта, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Ситуация с доступностью услуг для инвалидов в большинстве регионов России далека от удовлетворительной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Ситуация еще далека от удовлетворительной. Адаптация социальной и транспортной инфраструктуры к нуждам инвалидов происходит пока что, к сожалению, лишь в крупных городах», — заявила Матвиенко.

При этом, по ее словам, в разных регионах на создание безбарьерной среды выделяются совершенно несопоставимые суммы. «От 56 до 20 тыс. рублей в расчете на одного инвалида», — подчеркнула она.

При этом темпы роста обеспеченности доступности услуг часто планируются на уровне 1−3% в год, указала спикер Совфеда. «Это, конечно же, никуда не годится, нужна серьезная реальная работа, а не благие заветы нашим потомкам», — заявила Матвиенко.

Несмотря на это, за пять лет с момента ратификации РФ конвенции ООН о правах инвалидов, работа по совершенствованию нормативной и правовой базы проделана «существенная и значительная», отметила она. Так, вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения 25 законодательных актов, введен обязательные условия доступности для инвалидов объектов услуг в сфере, определен порядок оказания помощи.

При этом один из важнейших документов в этом направлении — госпрограмма «Доступная среда» на 2011−2020 гг, — охватил уже более 80 субъектов РФ, хотя первоначально его реализацией занимались лишь три, констатировала спикер Совфеда.