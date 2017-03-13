К нуждам инвалидов адаптируется лишь крупные города — Матвиенко
Москва, 13 марта, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Ситуация с доступностью услуг для инвалидов в большинстве регионов России далека от удовлетворительной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
«Ситуация еще далека от удовлетворительной. Адаптация социальной и транспортной инфраструктуры к нуждам инвалидов происходит пока что, к сожалению, лишь в крупных городах», — заявила Матвиенко.
При этом, по ее словам, в разных регионах на создание безбарьерной среды выделяются совершенно несопоставимые суммы. «От 56 до 20 тыс. рублей в расчете на одного инвалида», — подчеркнула она.
При этом темпы роста обеспеченности доступности услуг часто планируются на уровне 1−3% в год, указала спикер Совфеда. «Это, конечно же, никуда не годится, нужна серьезная реальная работа, а не благие заветы нашим потомкам», — заявила Матвиенко.
Несмотря на это, за пять лет с момента ратификации РФ конвенции ООН о правах инвалидов, работа по совершенствованию нормативной и правовой базы проделана «существенная и значительная», отметила она. Так, вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения 25 законодательных актов, введен обязательные условия доступности для инвалидов объектов услуг в сфере, определен порядок оказания помощи.
При этом один из важнейших документов в этом направлении — госпрограмма «Доступная среда» на 2011−2020 гг, — охватил уже более 80 субъектов РФ, хотя первоначально его реализацией занимались лишь три, констатировала спикер Совфеда.