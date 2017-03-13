Астрахань, 13 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Астраханской области участились случаи пожогов сухой растительности и камыша. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 13 марта, всего с начала года на территории региона произошло 121 загорание, что в четыре раза больше по сравнению с 2016 годом.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

Начальник главного управления регионального МЧС Игорь Евстафьев уточнил, что чаще всего растительность горит в городе Астрахани, Камызякском, Приволжском, Икрянинском, Лиманском, Володарском, Наримановском районах. Только с 1 по 10 марта зафиксировано 84 загораний сухой травы и камыша в населённых пунктах и в степной зоне. Почти все пожары — рукотворные.

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За несанкционированное выжигание сухой растительности и мусора сотрудники госпожнадзора уже составили 122 протокола на сумму 114 тысяч рублей. Среди нарушителей — семь глав муниципалитетов в Камызякском, Икрянинском, Лиманском районах.

Тревожная обстановка с пожарами, а также пути нормализации ситуации обсуждалась на селекторном совещаним, которое в конце прошлой недели провел астраханский губернатор Александр Жилкин. Региональным управлениям МЧС, УВД и народными дружинами было дано четыре дня на принятие всех необходимых незамедлительных мер по локализации пожаров. В частности, в каждом районе и крупном населённом пункте должны быть созданы мобильные рабочие группы, обследованы проблемные участки, проведена профилактическая работа с населением, собственниками, арендаторами, пользователями земельных участков.

«Во время стихийных пожаров в дельте и степной зоне погибают редкие растения, а из-за того, что огонь быстро разносится по ветру и подступает к сёлам, создаётся реальная угроза жизни людей», — сказал Александр Жилкин, отметив, что ни один поджог не должен остаться безнаказанным.

Напомним, только за 8 марта в Астраханской области было зарегистрировано пять подтверждённых термоточек. Основной причиной загораний стал человеческий фактор. Площади возгораний составили 100 — 200 квадратных метров. Инспекторами в результате патрулирования степных и береговых зон региона было выявлено 17 поджигателей сухой растительности и мусора. За аналогичный период 2016 года таких протоколов было составлено 41.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Астраханской области объявлен пожароопасный сезон.