Улан-Удэ, 13 марта, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В интернете набирает популярность запись, опубликованная на странице одного из бурятских пабликов в соцсети «ВКонтакте». Один из подписчиков считает, что на месте легендарной головы Ленина в Улан-Удэ уместнее бы смотрелась статуя Будды.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Памятник Ленину в Улан-Удэ

«Всегда, когда прохожу по площади Советов, в голове возникает мысль, что основной памятник на главной площади столицы Бурятии должен выглядеть примерно так», — говорится в записи. К тексту приложены фотографии, на которых с помощью специальной программы вместо памятника Ленину поместили статую Будды.

Стоит отметить, что эта запись на странице паблика «Аноним 03» буквально за сутки набрала более 2,5 тыс. «лайков». Перепостили ее несколько десятков человек.

Скриншот с группы An0nim_o3. vk.com Вместо памятника Ленину в Улан-Удэ предложили поставить статую Будды

«Это просто чья-то шутка. Насчет головы Ленина существует множество всяческих шуток. Например, кто-то даже предлагал достроить к голове тело и так далее. В общем, фантазировать можно о чем угодно, но я к этому серьезно не отношусь. Есть регионы, где не очень много всего происходит, и любая подобная шутка может вызвать бурную реакцию», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.

Напомним, памятник в виде головы Владимира Ильича Ленина (скульпторы Г. В. Нерода, Ю. Г. Нерода, архитекторы А. Н. Душкин, П. Г. Зильберман) находится на главной площади города — площади Советов. Он по праву является одной из достопримечательностей Улан-Удэ. Монумент весит 12 тонн, его высота — 13,5 м. Ставший легендарным памятник начали возводить в 1970 году в честь столетия со дня рождения Ленина. Были разработаны десятки проектов, а победивший вариант признали лучшим не только в СССР, но и на всемирной выставке в Монреале.

Памятник расположен между площадью и зданием администрации и обращен лицом к площади, а к зданию администрации — затылком. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Улан-Удэ, в городе можно услышать популярный анекдот: когда памятник устанавливали, председатель райкома партии долго думал и никак не мог решить, как установить голову: лицом к народу, или наоборот, лицом к власти. Вопрос решился после того, как ему приснился сон, будто бы идет ему навстречу Владимир Ильич и говорит: «Ставь лицом к народу. Тебя-то я и затылком насквозь вижу».

Стоит отметить, что памятник Ленину в столице Бурятии не раз становился объектом шуток улан-удэнцев. Например, однажды молодежь выдвинула идею украсить памятник шапкой, чтобы Владимир Ильич не замерз. А как-то во время эпидемии гриппа поступило предложение надеть на «Голову» марлевую повязку, пишет «Информ Полис online».