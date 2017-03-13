Тбилиси, 13 марта, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Из 40 нарушителей, задержанных полицией при разгоне акции протеста в Батуми в ночь на 12 марта, в заключении оставлены 7, а остальные освобождены под расписку. Об этом в интервью Общественному телевидению Грузии заявил министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили.

Тюремное заключение

По его информации, в связи с событиями в Батуми возбуждено уголовное дело, ведется расследование. На данный момент в отношении 7 задержанных применено административное заключение, а в отношении остальных освобожденных под расписку лиц ведется административное производство, и они так же предстанут перед судом.

«Повторю еще раз, очень строго будет наказан каждый, кто во всем этом участвовал. Ведется идентификация этих лиц. Вы знаете, что возбуждено уголовное дело, начато расследование. Пока в административном порядке задержаны семь лиц, которым присуждено административное заключение. Остальные из 40 задержанных освобождены под расписку, но административное производство в их отношении продолжается, и они обязательно предстанут перед судом. Дождемся окончания расследования, и все станет ясно», — заявил министр.

Напомним, что 11 марта вечером в Батуми началась акция протеста, причиной которой стал штраф, выписанный водителю сотрудником патрульной полиции за нарушение правил парковки. Масштабы акции вскоре увеличились, и часть митингующих переместилась к зданию главного управления полиции Аджарии, где продолжалась в общей сложности около 13 часов. Участники акции требовали освобождения задержанных полицией первоначально 6 лиц, но и после их освобождения протест не прекратили. В Батуми были перекрыты центральные дороги, часть митингующих предпринимала попытки ворваться в здание управления полиции. Ситуация обострилась и переросла в беспорядки, в ходе которых митингующие перешли к крайним мерам, в том числе к поджогу автомобилей полиции. Решением местных властей митинг был разогнан отрядом спецназа, который применил слезоточивый газ. В результате этих событий 40 человек были арестованы, а более 30 человек, в том числе 15 сотрудников полиции были доставлены в больницы с различными повреждениями.