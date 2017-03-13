Киев, 13 марта, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Государственная измена должна караться смертной казнью, заявил советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, передает ИА «Новороссия».

Nikolaevna Romanov Казнь

Политик уточнил, что казнь — единственная возможная мера для предателей, поскольку Украина находится в состоянии войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом на Донбассе о самоопределении новых республик.

В ответ на референдум Киев послал регулярные войска на Донбасс с целью подавить общественный протест и не допустить отделения республик. В ответ на это гражданское общество России оказало всемерную поддержу новым республикам для противодействия агрессору.

С начала 2017 года вооруженный конфликт на Украине разгорелся с новой силой. Киев подтянул к линии фронта военную технику и усилил войска, увеличилась интенсивность обстрелов территории ДНР и ЛНР украинской артиллерией, а также участились случаи диверсионно-террористических актов в республиках.

В это же время украинские радикалы начали торговую блокаду Донбасса, оккупировав железные и автодороги, соединяющие Украину и ДНР и ЛНР. Организаторы блокады требуют полного прекращения любых торговых отношений с республиками.

В марте штаб блокады решил расширить географию своих действий и начал распространять блокаду на пути сообщения Украины с Россией.