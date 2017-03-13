Москва, 13 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают чувствовать себя не очень уверенно по мере того как сланцевые компании в США увеличивают активность, а в ОПЕК отмечают, что запасы в мире снижаются более низкими темпами, чем ожидалось ранее, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Schmucki Нефть

«Рост активности американских сланцевых компаний сейчас тревожит рынок, поскольку ОПЕК не спешит с заявлениями относительно будущего пролонгирования пакта по сокращению добычи. Если картель решит этого не делать, то рынок сбалансируются не во второй половине 2017 года, а уже в 2018 году по мере роста спроса, который, по прогнозам, продолжит расти.

Кроме того, в ОПЕК вряд ли будут довольны снижением цен к 50 долларам за баррель. Бюджеты большинства его членов балансируются в диапазоне 60−70 долларов.

При этом падение цен также будет бить и по сланцевым компаниям, подчеркивая в очередной раз рискованность инвестиций в сланцевую добычу. Если цены припадут к 40 долларам, то убытки компаний опять начнут быстро нарастать», — пояснил Полховский.

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«Скорее всего, снижение к $50 — это временное явление. В ближайшем будущем картель начнет сигналить о продлении действия пакта по сокращению или даже об увеличении объемов снижения добычи. До встречи в мае контракты Brent вернутся к 55 долларам за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 марта мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 0,68% — до $51,02 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent впервые с 30 ноября опускалась ниже отметки $51. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,82%, до $48,09.