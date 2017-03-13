Ярославль, 13 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум. На портале Rambler.ru началось голосование за проекты логотипа туристического маршрута «Золотое кольцо России», которые представили дизайнеры Ярославской и Владимирской области, а также московский Центр молодежного туризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте туризма Ярославской области.

Скриншот сайта rambler.ru Голосование за логотип «Золотого кольца»

В рамках празднования 50-летия турмаршрута «Золотое кольцо России» было предложено разработать логотип маршрута.

Пользователи могут выбрать один из семи вариантов логотипов. Символика будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах, сейчас у каждого города-участника она своя.

Голосование осуществляется при поддержке портала культурного наследия России «Культура РФ» и Министерства культуры РФ.

Пока на первом месте пока идет эмблема, созданная дизайнерами Владимира — она набрала 33% голосов. На ней внутри золотого кольца изображены силуэты куполов церкви. На 10% отстаёт логотип Центра молодежного туризма и на третьем месте с 18% проект ярославских дизайнеров.