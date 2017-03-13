Москва, 13 марта, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В связи с предложением заменить материнский капитал соцвыплатами депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил платить матерям зарплату, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Не проще ли, на самом деле, просто платить матери зарплату (это слово куда лучше, чем «пособие»)? Правда, здесь стоит подумать о пропорциях: почему за одного ребенка предлагают 3 тысячи, а за двух — уже восемь? Государство, преследуя свои демографические цели, дискриминирует женщин с меньшим числом детей», — написал парламентарий в Facebook.

Предложение депутата Сергея Вострецова («Единая Россия»), по словам Тумусова, надо обсуждать. «Но в целом направление мысли коллег мне нравится. Материнский капитал — это, конечно, хорошо, деньги лишними не бывают. Но на него не купишь одежду детям, не съездишь с ними в отпуск на море. И таких примеров, когда деньги нужны, но получить их нельзя, очень много», — рассуждает он.

«Государство само ставит себя в положение почтальона Печкина, у которого посылка есть, но он ее не отдаст, потому что у вас докУментов нету. В итоге появляются мошеннические схемы с обналичкой маткапитала, теневой бизнес, судебные дела», — указал парламентарий.

«Ну, а кроме того, нужно напомнить, что финансовые меры никогда не приводят к увеличению рождаемости: за счет маткапитала родители могут решить родить и без того запланированного ребенка раньше — но не станут ради 400 тысяч рожать еще одного, о котором раньше не думали.

Это тоже необходимо учитывать, когда мы рассуждаем о поддержке семей», — добавил Тумусов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал ежемесячными выплатами на детей. По словам авторов идеи, речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3000 рублей за одного ребенка, 8000 за двоих детей и 15 000 рублей за троих, независимо от материального положения семьи.