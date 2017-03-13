Лхаса, Китай, 13 марта, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Снежная буря, разыгравшаяся в Тибетском автономном районе Китая, стала причиной массовой гибели животных — более 4 тыс. овец и яков. Об этом сообщает 13 марта газета China Daily.

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По данным властей региона, буйство стихии в в городском уезде Шигадзе началось несколько дней назад, затихла буря к вечеру 12 марта. Отмечается, что среди населения уезда жертв нет.

Непогода также привела к нарушению работы линий связи и вынужденному перерыву в деятельности учебных заведений уезда. В юго-западной части уезда было прервано транспортное сообщение между населенными пунктами Ньялам и Гийронг.

Тибетский автономный район КНР был официально провозглашен в 1965 году. Его населения составляет 3 млн человек. ТАР находится в самом высокогорном районе планеты — его южную часть занимают склоны Гималаев, а на рубеже с Непалом находится высочайшая гора Эверест.

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