Москва, 13 марта, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В закон о материнском капитале возможно внести определенные корректировки, но все последствия и риски такого подхода необходимо детально просчитать. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 марта глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя инициативу по замене маткапитала ежемесячными выплатами.

Кузьма Петров-Водкин. Материнство. 1925

«Для того, чтобы делать какой-то вывод, надо детально проанализировать инициативу с точки зрения рисков, последствий, не получится ли так, что будет некий дискриминационный подход в отношении тех, кто уже воспользовался материнским капиталом». — отметил он.

Материнский капитал сыграл и продолжает играть положительную роль, убежден депутат. «Благодаря принятому на уровне президента решению продлевалось его действие. ЛДПР считает, что должны быть определенные корректировки. Во-первых, должен быть адресный подход — в тех регионах, где необходимо стимулировать рождаемость, и надо выдавать, а единообразный подход по всей стране в данном случае неприемлем», — указал парламентарий.

Кроме того, можно было бы расширить сферу применения маткапитала на другие цели, добавил Нилов. «Например, если речь идет о многодетной семье или ребенке-инвалиде, то можно дать право приобретать автомобиль, в том числе из средств материнского капитала», — предложил он.

В тоже время к идее замены маткапитала наличными выплатами надо подходить с осторожностью, считает Нилов. «Здесь надо иметь в виду: если завтра в государстве вдруг не будет денег, что граждане могут услышать? Что платить им больше не будут?» — задается вопросом депутат, приводя в пример принятую норму о повышении пенсии для сельских пенсионеров, но «возможности такой правительство не нашло, поэтому срок вступления в силу закона так и не наступил».

«Конечно, многие предпочтут наличные деньги здесь и сейчас, чем когда-то, в перспективе, рассчитывать на материнский капитал, а кто-то — наоборот, посчитает, что это некая гарантия, в том числе и получения ипотечного кредита (при направлении маткапитала на первый взнос для покупки жилья). Поэтому нужно проанализировать все детали и просчитать все последствия и возможные риски», — заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал ежемесячными выплатами на детей. По словам авторов идеи, речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3000 рублей за одного ребенка, 8000 за двоих детей и 15 000 рублей за троих, независимо от материального положения семьи.