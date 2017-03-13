Москва, 13 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Рост налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% может вызвать разовое повышение инфляции на 2 процентных пункта. Об этом на «Налоговом форуме» в рамках Недели российского бизнеса заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, намерение увеличить косвенное налогообложение на 4% повлияет на инфляцию. «Если оценивать, мы можем получить чуть больше 2% разово», — сказал министр.

Ранее Силуанов заявил, что после налогового маневра «22/22», предполагающего снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%, льготы по НДС для ряда отраслей стоит сохранить.

По его словам, почти все отрасли экономики будут в выигрыше от такого налогового маневра, особенно это касается тех, что имеют льготы по НДС. Минфин предлагает оставить в силе преференции по НДС в отношении таких отраслей, как сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Что касается пострадавших от реформы, таковым будет только теневой сектор, пояснил министр.

Силуанов подтвердил, что Минфин предлагает снизить ставку страховых взносов до 22% и довести налог на добавленную стоимость до 22%. Такой маневр он назвал нейтральным для бюджета.

Он отметил, что тяжелая и сложная нагрузка, лежащая на предприятиях по фонду оплаты труда, — должна быть снижена. В России этот показатель один из самых высоких, причем не только среди стран с развивающейся экономикой, но и среди развитых экономик мира.

Кроме того, министр назвал целесообразной мерой введение плоской шкалы страховых взносов. На фоне снижения страховых взносов можно и отказаться от так называемого «хвоста» при расчете и уплате ставки, пояснил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил одним из авторов инициативы, предполагающей налоговый маневр «21/21». Речь идет о повышении ставок НДС с 18% до 21% и одновременном понижении совокупной ставки платежей в соцфонды с примерно 30% до 21% фонда оплаты труда.